André Reichel: Wachstum an selbstbestimmtem Leben. Also nichts, was unbedingt mit dem Bruttoinlandsprodukt etwas zu tun hat. Sinnvoll ist es, unser Wirtschaftswachstum sowohl vom Umweltverbrauch als auch von der Lebensqualität zu entkoppeln: weniger Umweltverbrauch für jeden verdienten Euro, mehr Lebensqualität für jeden verdienten Euro.