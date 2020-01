Böttger: Wir sind in der Situation, dass sich die Netznutzung verändert. Immer mehr geht auf die großen Achsen, in die großen Knoten, das betrifft auch den Güterverkehr. Und dafür ist das Netz eben nicht ausgestattet. Wir sehen, dass das Netz auf erheblichen Teilen heute bereits bis an den Anschlag ausgelastet ist. In der Zufahrt zu den großen Knoten, nach Köln, Frankfurt, München, Berlin oder Hamburg sind wir bereits an den Kapazitätsgrenzen angekommen. Die Pendlerzüge sind überfüllt, wir lassen regelmäßig Leute an den Bahnsteigen stehen, weil die Kapazitäten schon heute nicht reichen. Und auf der Basis noch mal verdoppeln zu wollen erfordert tatsächlich neue Infrastruktur.