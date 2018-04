Die Schwerpunkte der G7-Konferenz standen mit Syrien, Russland, der Ukraine und Nordkorea bereits am Sonntag auf dem Programm des G7-Treffens, das eineinhalb Monate vor einem Gipfeltreffen im kanadischen Charlevoix am 8. und 9. Juni stattfindet. Wie der Dialog mit Russland in der Syrien-Frage gesucht werden soll, blieb allerdings weiter unklar. Zum Abschluss des Treffens werden die Ergebnisse am Montag in einer Abschlusserklärung zusammengefasst.