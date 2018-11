Die SPD rückt nach Einschätzung von Generalsekretär Lars Klingbeil als Reaktion auf die Wahlniederlagen in Hessen und Bayern wieder stärker zusammen. Bei der Präsidiumssitzung am Sonntag habe es eine "sehr offene Diskussion" gegeben, sagt Klingbeil am Montag im ZDF-Morgenmagazin. "Die Partei ist gestern eher zusammengerückt", so Klingbeil. "Wir suchen nach den richtigen Wegen, um aus dieser Situation herauszukommen", sagte er mit Blick auf die schwierige Lage der SPD.