DRK Kliniken Berlin-Köpenick.

Quelle: Gregor Fischer/dpa/Archivbild

20 China-Rückkehrer in Berlin sind aus der zweiwöchigen Quarantäne wegen des neuartigen Coronavirus entlassen worden. Am Sonntagmorgen durften die Menschen vom Isolierbereich auf dem Gelände der DRK Kliniken im Stadtteil Köpenick nach Hause, wie das Deutsche Rote Kreuz mitteilte.



Ein vierter und letzter Test auf das Virus Sars-CoV-2 war am Freitag laut Gesundheitsverwaltung negativ ausgefallen. Die 16 Erwachsenen und vier Kinder waren zuvor aus Wuhan ausgeflogen worden.