Ariha in der Region von Idlib

Quelle: Anas Alkharboutli/dpa

Bei Luftangriffen auf eine Klinik und Rebellengebiete um die syrische Stadt Idlib sind mindestens zehn Zivilisten getötet worden. Es habe auch Verletzte gegeben. Die Klinik in Ariha sei direkt getroffen worden, meldete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Sie macht die russische Luftwaffe verantwortlich. Helfer warnten, die humanitäre Lage in der Region werde immer dramatischer.



Russland wies die Vorwürfe zurück. Die russische Luftwaffe sei in diesem Gebiet nicht im Einsatz.