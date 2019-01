Die CDU-Politikerin schloss sich damit der Kritik anderer Mitgliedstaaten an. 18 Länder - darunter vor allem östliche EU-Staaten, aber auch Luxemburg und Finnland - hatten die "drastischen Kürzungen" in der zweiten Säule in einem gemeinsamen Schreiben vergangene Woche als "äußerst beunruhigend" bezeichnet. Deutschland gehörte nicht zu den Unterzeichnern.