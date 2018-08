Jeder 25. landwirtschaftliche Betrieb, etwa 10.000 insgesamt, sind nach Einschätzung der Länder in ihrer Existenz bedroht. Es gebe aber große regionale Unterschiede. Insgesamt 16 Bundesländer meldeten Schäden, in Rheinland-Pfalz und im Saarland sind sie aber allerdings nicht so groß, dass sie Hilfen brauchen. Am stärksten betroffen sind Schleswig-Holstein (minus 31 Prozent), Brandenburg (minus 27 Prozent), Sachsen-Anhalt (minus 26 Prozent) und Mecklenburg-Vorpommern (minus 25 Prozent). "Wir müssen nun schnell reagieren und den existenzgefährdeten Betrieben helfen", sagte Klöckner heute vor Journalisten.