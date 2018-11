Nudelauflauf mit Soße - ein Klassiker in der Schulmensa. Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Gesundes Essen an Schulen darf nach dem Willen von Ernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) nicht an den vermeintlich hohen Kosten scheitern. Eine neue Studie der Deutschen Gesellschaft für Ernährung belege, "dass gesundes Essen eben nicht teurer sein muss", sagte sie in Berlin.



Die Studie zeige, dass die Zutaten für ein gesünderes Mittagessen nur vier Cent mehr kosten im Vergleich zum jetzigen Durchschnitt. Demnach gibt es auch diverse Einsparmöglichkeiten, etwa bei den Energiekosten.