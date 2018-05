Julia Klöckner (CDU) fordert Geduld bei den Jamaika-Gesprächen. Quelle: Michael Kappeler/dpa

Aufgrund der Differenzen von CDU, CSU, FDP und Grünen sind die Jamaika-Gespräche laut CDU-Vize Julia Klöckner zwangsläufig langwierig. Sie sei "erstaunt über manche Reaktionen, dass dem ein oder anderen das zu lange dauert, auch in der Öffentlichkeit".



"Aber wenn man wirklich über Jahre hinweg deutlich gemacht hat, was die Unterschiede sind, wäre es auch sehr unglaubwürdig, wenn wir nach zehn Tagen schon durch wären." In der ersten Runde habe man vor allem die Knackpunkte herausgearbeitet.