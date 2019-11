"Was sie aber auch auf die Straße treibt, ist häufig das öffentliche Bild über Landwirte", meint die Christdemokratin. Es würden von allen Seiten immer mehr Erwartungen an die Landwirtschaft formuliert. "Aber selbst will man leben wie bisher, das wird nicht gutgehen", appellierte sie an die Verbraucher. Es sei deshalb gut, dass bei dem heutigen Protest der "ländliche Raum in die städtische Bevölkerung mit eindringt."