Gänse und Enten in Hamburg.

Quelle: Malte Christians/dpa

Feuerwerk und Knallerei sind für viele Menschen an Silvester unverzichtbar. Nicht nur Haustiere; auch Spatz, Biber, Wildschwein und Co. haben dagegen keinen Spaß an Böllern und Raketen.



Wenn es zum Jahreswechsel draußen knallt und stinkt, bedeute dies für Vögel und Vierbeiner oft Stress, sagte Andreas Kinser von der Wildtier Stiftung. "Der Krach ist für viele Tiere belastend, weil sie ein viel besseres Gehör haben als wir Menschen." Bei vielen Tieren löse die Knallerei Panik aus.