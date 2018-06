Silvesterböller. Quelle: Peter Steffen/dpa

Auf einem Spielplatz in Berlin hat ein Junge bei einer Explosion ein Auge verloren. Er hatte mit anderen Kindern Böller gezündet. Ein zweites Kind wurde leicht verletzt.



In Leipzig wurde eine 14-Jährige aus einer Gruppe heraus mit China-Böllern beworfen und schwer verletzt, so die Polizei. Ein Böller explodierte neben ihrem Kopf. Ein 18-Jähriger wurde gestellt. In Dortmund explodierte ein Böller in der Hand eines Siebenjährigen. Er erlitt Verletzungen an Hand und im Gesicht.