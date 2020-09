Medikamente in einer Apotheke. Archivbild

Quelle: Daniel Reinhardt/dpa

Lieferengpässe für gängige Arzneimittel müssen nach Auffassung europäischer Ärzte und Medizinexperten auf internationaler Ebene gelöst werden. Die stockende Versorgung mit lebenswichtigen Medikamenten sei kein nationales oder europäisches, sondern ein weltweites Problem, sagte Frank Ulrich Montgomery von der Europäischen Ärztevereinigung.



Die Engpässe hätten sich in den vergangenen zehn Jahren verschärft - erst in den USA und zunehmend auch in Europa, so Wolf-Dieter Ludwig von der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA).