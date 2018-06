Antoine Griezmann (verdeckt) aus Frankreich jubelt mit seinen Teamkollegen über das Tor zum 1:0 Quelle: dpa

Frankreich ist sehr mühsam in die WM in Russland gestartet. Der Weltmeister von 1998 kam in der Gruppe C gegen Australien in Kasan zu einem 2:1 (0:0), wobei in der Begegnung erstmals bei einer WM-Partie der Videobeweis zum Tragen kam.



Nach einer Attacke von Australiens Risdon am französischen Stürmer Griezmann im Strafraum (56.) gab der Video-Assistent den Hinweis, dass es ein Foul gewesen sei. Griezmann verwandelte zum 1:0. Mile Jedinak (62./Handelfmeter) glich für die Socceroos aus. Das Siegtor für die Equipe tricolore erzielte Paul Pogba in der 81.Minute.