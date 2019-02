Warum nicht einmal ein bisschen die eigene Rolle in der EU aufwerten, auch das dürfte das Kalkül der nationalkonservativen Regierung in Polen sein. Sie will zwischen den Positionen der EU und der der USA vermitteln in Sachen Iran. Polen unterstützt zwar die Bemühungen der EU, das Atomabkommen mit dem Iran zu bewahren. Versteht aber gleichzeitig die Haltung der USA, die auf Sanktionen setzen. Bei der Konferenz will Polen Brücken bauen, heißt es.