Gedenken heißt nämlich auch, für Demokratie einzustehen. Charlotte Knobloch, Präsidentin Israelitische Kultusgemeinde München

Zuvor hatte die frühere Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland erklärt, die freiheitliche Demokratie fuße auf der Gedenkkultur. Im Bundestag und in den Landtagen sitze aber mit der AfD eine Partei, "die diese Werte mit verächtlich macht". Sie verharmlose die Verbrechen der NS-Zeit und unterhalte "enge Verbindungen ins rechtsextreme Milieu", so Knobloch.