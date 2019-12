Parkplatzsuche ist in den meisten Städten eine lästige Angelegenheit. Da ist man froh, wenn der Supermarkt, Baumarkt oder das Krankenhaus einen Parkplatz zur Verfügung stellt, gerne auch mit Parkscheibe. Doch was gilt, wenn ich die Parkbedingungen missachte? Muss ich dann das Knöllchen zahlen? Den Fahrer nennen, wenn ich nicht selbst gefahren bin? Im Gegensatz zu öffentlichen Parkplätzen, wo der Halter in die Pflicht genommen wird, können sich private Betreiber bisher nur an den Fahrer wenden.