Ausländische Unternehmen hingegen unterliegen zum Teil strengen Auflagen, wenn sie in China Waren produzieren und verkaufen wollen. Dazu gibt es in China drei Listen, die stets aktualisiert werden und aus denen hervorgeht, was ausländische Unternehmen dürfen und was nicht: Die erste Liste beinhaltet Branchen, in denen ausländische Investitionen erwünscht sind. Dazu gehören zum Beispiel Umwelttechnik und erneuerbare Energien.