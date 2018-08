Bei den Sozialdemokraten sei nach dem unionsinternen Streit in der Asylpolitik die Geduld aufgebraucht, mahnt der parlamentarische Fraktionsgeschäftsführer der SPD, Carsten Schneider. "Eine Große Koalition, die nicht liefert, macht keinen Sinn", sagte er der "Welt". Er halte gar einen Bruch des Regierungsbündnisses für durchaus möglich: "Wenn die Union nicht endlich in die Gänge kommt und weiter Vorhaben wie das Gute-Kita-Gesetz oder eine Mietrechtsreform blockiert, dann steht die Koalition nicht erst bei der Evaluierung im Herbst 2019 infrage." Derzeit sei die Union "nicht voll handlungsfähig", weil sie von der CSU wegen des Wahlkampfes in Bayern in Geiselhaft genommen wird."



Die Koalition habe sich darauf verständigt, zunächst ein Rentenpaket zu schnüren, das bis zum Jahr 2025 reicht, stellte dagegen CDU-Sozialexperte Peter Weiß im ZDF morgenmagazin klar. Die SPD täte gut daran, sich "genau an diese Verabredung" zu halten. Für Fragen darüber hinaus habe die Koalition eine Rentenkommission eingesetzt.