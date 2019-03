Wie Finanzminister Scholz die Einnahmen und Ausgaben hin und herschiebt, um unterm Strich mit einer "Schwarzen Null" herauszukommen, soll an diesem Mittwoch das Kabinett beschließen. Im Herbst wird dann der Bundestag sein Votum dazu abgeben. Dass mit dem Ergebnis nicht alle zufrieden sind, ist schon vorher nicht zu überhören. Neben der Kritik am Verteidigungsetat hatte diese Woche auch Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) in einem Brief an Scholz gegen die Kürzungen in seinem Ministerium protestiert. Seine "Planungs- und Arbeitsfähigkeit", so Müller, sei gefährdet.



Aus den Bundesländern kommt Protest gegen die geplante Kürzung der Flüchtlingspauschale. Als "indiskutabel", bezeichnete sie Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen. Auch Manuela Schwesig (SPD), Landeschefin in Mecklenburg-Vorpommern, ist dagegen: Die Länder brauchten "weiter die Unterstützung des Bundes".