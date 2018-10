Union und SPD haben den Kompromiss der Koalition beim schnelleren Ökostrom-Ausbau als "gutes Gesamtpaket" gelobt. In einer gemeinsamen Erklärung der stellvertretenden Fraktionschefs Carsten Linnemann (Union) und Matthias Miersch (SPD) von Mittwoch heißt es, die Sonderausschreibungen für Windkraft an Land und Photovoltaik kämen in den Jahren 2019 bis 2021.