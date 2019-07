Rot-grün-rot wollen in Bremen eine Koalition bilden.

Die Verhandlungen über eine rot-grün-rote Koalition in Bremen sind nach Worten von SPD-Landeschefin Sascha Karolin Aulepp auf der Zielgeraden. "Die Gespräche sind gut und konstruktiv", sagte sie nach einer SPD-Landesvorstandssitzung in Bremen.



Es wäre die erste rot-grün-rote Landeskoalition - also in genau diesem internen Kräfteverhältnis. Die Parteien haben sich dem Vernehmen nach auch beim Thema Finanzen im Grundsatz verständigt. Jetzt geht es noch um die Ressortverteilung.