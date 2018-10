Weil sich der Fachkräftemangel "zu einem bedeutenden Risiko für die deutsche Wirtschaft" entwickelt habe, will die Koalition 2019 eine "umfassende Strategie" im Kabinett verabschieden. Sie soll enthalten:



Um Fachkräfte aus dem Inland zu gewinnen: eine verbesserte Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Qualifizierung für den ersten Arbeitsmarkt, Weiterbildung.



Eine Form von Spurwechsel: Grundsätzlich soll die Trennung von Asyl und Arbeitsmigration beibehalten werden. Allerdings könnte es eine Art von Spurwechsel geben für diejenigen, die geduldet sind. Also für Menschen, die zwar kein Asyl bekommen, die aber, weil zum Beispiel in ihrem Herkunftsland Folter droht, nicht abgeschoben werden können. Oft leben Geduldete seit Jahren ohne gesicherten Aufenthaltsstatus in Deutschland. Sie sollen nun, wenn sie "durch ihre Erwerbstätigkeit ihren Lebensunterhalt sichern und gut integriert sind", einen gesicherten Aufenthaltsstatus erhalten. Welche Kriterien genau Bedingung sind, muss noch festgelegt werden. Zudem soll die Ausbildungsduldung (3+2-Regelung) künftig einheitlich in den Bundesländern angewandt werden und auch für sogenannte Helferberufe gelten. Zudem sollen die Bemühungen verstärkt werden, "dass mehr Personen eine qualifizierte Ausbildung absolvieren". Es soll keine Zuwanderung unqualifizierter Drittstaatenangehöriger geben. Und: "Wir werden durch klare Kriterien dafür Sorge tragen, dass die Vorschriften nicht missbraucht werden können."



Es soll keine Beschränkung mehr auf Engpassberufe geben. Wer Arbeitsplatz und Qualifikation nachweisen kann, darf kommen. Eine sogenannte Vorrangprüfung kann jedoch in Regionen mit überdurchschnittlicher Arbeitslosigkeit beibehalten oder wieder eingeführt werden. Aber: "Eine Zuwanderung in die Sozialsysteme werden wir verhindern."



Berufsqualifikationen aus dem Ausland müssen den hiesigen gleichwertig sein.



Wer aus dem Ausland auf Jobsuche in Deutschland ist, eine Qualifikation und deutsche Sprachkenntnisse vorweisen kann, bekommt eine befristete Aufenthaltserlaubnis von sechs Monaten. Das war bislang schon bei Hochschulabsolventen so, alle anderen Berufe mit "anerkannter Qualifikation" sollen diese Frist nun auch geben. Einen Rechtsanspruch soll es aber nicht geben. Auch müssen die Arbeitssuchenden für ihren Lebensunterhalt in den sechs Monaten selbst aufkommen, es gibt keinen Anspruch auf Sozialleistungen. Bestimmte Berufsgruppen können ausgeschlossen werden.



Durch eine Clearingstelle soll erreicht werden, dass berufliche und akademische Qualifikationen schneller und unkomplizierter anerkannt werden. IT-Fachkräfte und "weitere ausgewählte Engpassberufe" sollen auch ohne "formalen Abschluss" kommen dürfen.



Werbestrategien für Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen sollen im Ausland verstärkt werden. Unternehmen im Ausland sollen zum beispiel Arbeitnehmer anwerben und vor Ort ausbilden. Dafür sollen Sprachkurse durch das Goethe-Institut verbessert werden.



Die Verfahren zwischen Visastellen, Ausländerbehörden, Jobcentern und Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sollen "effizienter, transparenter und zukunftsorientiert" gestaltet werden.