Sachsens SPD hat deutlich für eine gemeinsame Regierung mit CDU und Grünen gestimmt. 74 Prozent der SPD-Mitglieder votierten für die Koalition. Knapp 64 Prozent der rund 5.000 stimmberechtigten SPD-Mitglieder hatten sich an der Befragung beteiligt, wie die Partei mitteilte.



Als erste Partei hatte die CDU auf ihrem Parteitag am 11. Dezember den Weg für ein Dreierbündnis in Sachsen freigemacht. Auch bei den Grünen läuft noch eine Mitgliederbefragung - das Ergebnis soll am Donnerstag verkündet werden.