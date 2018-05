Eine Lega-Anhängerin stimmt in Mailand ab. Quelle: Antonio Calanni/AP/dpa

Die Anhänger der rechtspopulistischen Lega haben mehrheitlich für den Regierungsvertrag mit der Fünf-Sterne-Bewegung gestimmt. Insgesamt hätten sich an Abstimmung am Wochenende rund 215.000 Menschen beteiligt. 91 Prozent davon hätten mit "Ja" gestimmt, teilte die Partei mit und sprach von einem "ausgezeichneten Ergebnis".



Zuvor hatten auch die Sterne über das Regierungsprogramm abstimmen lassen. An einer Online-Befragung hatten sich 45.000 Menschen beteiligt.