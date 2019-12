In der Tat werden "aktuelle Entwicklungen" in jeder Koalition in der Regel aufgenommen. Das war nach dem Attentat auf das Worldtrade-Center in New York 2001 so, das neue Sicherheitsgesetze erforderte. Nach der Bankenkrise 2008, nach dem Reaktorunfall von Fukushima 2011, der zum Ausstieg aus der Atomkraft führte. Auch in der laufenden Legislaturperiode hat die Bundesregierung bereits einiges nachgebessert, was in dem Koalitionsvertrag so konkret nicht drin steht: das Klimapaket zum Beispiel. Von der Erhöhung der Pendlerpauschale, einer Abwrackprämie und Kaufprämien für Elektroautos steht dort nichts drin.