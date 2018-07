Auch wenn der Erfolg in den europäischen Sternen steht. EU-Ratspräsident Donald Tusk warnte schon: Die Beschlüsse seien der "einfachste Teil", mit der Umsetzung komme der viel schwierigere. Zentren für Asylbewerber in der EU? Gibt es schon. In Griechenland zum Beispiel. Wo es weitere geben wird, ist freiwillig. Frankreich und Italien wollen keine Lager auf ihrem Boden. Also bleiben allein die sogenannten Hotspots in Griechenland? Wie konkret auf den ägäischen Inseln plötzlich humanitäre Bedingungen und rechtsstaatliche Verfahren garantieren werden sollen, was seit Jahren versucht wird, aber nicht gelingt, bleibt ein Rätsel. Zentren für Asylbewerber außerhalb der EU? Bis auf Libyen gibt es bislang nur Absagen. Übernahmeabkommen mit 13 Ländern? Das ist schön, wenn etwa Polen, Luxemburg und Portugal mit Deutschland solche Abkommen abschließen möchte. Es wäre allerdings neu, dass eine Vielzahl von Flüchtlingen über diese Länder einreist.