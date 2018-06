Die Bundesregierung spricht in dem Bericht von einer "weiterhin volatilen Sicherheitslage" in Afghanistan. Diese weise jedoch "starke regionale Unterschiede" auf. "Provinzen und Distrikten mit aktiven Kampfhandlungen stehen andere gegenüber, in denen die Lage trotz punktueller Sicherheitsvorfälle vergleichsweise stabil ist." CSU-Generalsekretär Blume forderte, der generelle Abschiebestopp nach Afghanistan müsse "auf den Prüfstand". Es gebe in Afghanistan "stabile Regionen", in die "abgelehnte Asylbewerber wieder zurückgeführt werden" könnten, sagte Blume der "Bild am Sonntag". "Wir können nicht immer über mehr Abschiebungen reden, aber dann die Hürden so hoch legen, dass sie nicht möglich sind."



Beim Koalitionspartner riefen Blumes Forderungen Widerspruch hervor. "Gerade bei der instabilen Lage in Afghanistan ist größte Vorsicht angebracht", sagte SPD-Vizechef Stegner der Zeitung. Für "hektische Änderungen der restriktiven Abschiebepraxis" sehe er keinen Anlass.