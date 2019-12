Am Mittwoch muss der Vermittlungsausschuss diesen Kompromiss nun bestätigen, dann sollen diese Woche noch Bundestag und Bundesrat zustimmen. Allerdings: Aus der Union heißt es, es gebe noch Gesprächsbedarf. Und auch in der SPD kann man sich vorstellen, noch mehr an dem Klimapaket zu ändern. Das bleibe eine "fortgesetzte Aufgabe", so Walter-Borjans heute vor Journalisten. An dem Klimapaket sei kein Haken dran. "Wir sollten uns ein Stück produktive Unzufriedenheit erhalten."