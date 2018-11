Bundeswehrpanzer in Vilnius/Litauen.

Quelle: Mindaugas Kulbis/AP/dpa

Innerhalb der schwarz-roten Bundesregierung zeichnet sich keine Entspannung im Streit über höhere Militärausgaben ab. Die CDU-Spitze will auf dem Parteitag im Dezember ein Bekenntnis zum Nato-Ziel erreichen, die Mittel in Richtung zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu steigern, heißt es in einem Antrag.



SPD-Parteichefin Andrea Nahles hatte weitere deutliche Steigerungen des Verteidigungshaushaltes abgelehnt. Verabredet sei lediglich, die Militärausgaben moderat zu steigern.