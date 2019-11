Auch die "Junge Gruppe" in der Unionsfraktion lehnt eine Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung ab. Deren Vorsitzender zum Thema Grundrente, Mark Hauptmann, sagte dem ZDF, eine solche Grundrente sei "weder sozial noch gerecht". "Es werden die Kosten einer jungen Generation für viele Jahre in die Zukunft aufgebürdet - und es werden neue Ungerechtigkeiten geschaffen." Hauptmann sagte, man gehe von Kosten in Höhe von etwa drei Milliarden Euro pro Jahr aus. "Die fehlen uns für eine gute Wirtschaftspolitik, beim Aufbau einer guten Infrastruktur oder bei der Bewältigung der Digitalisierung."