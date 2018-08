Das in den vergangenen sieben Wochen verhandelte Regierungsprogramm sei Basis für die Zusammenarbeit in den kommenden fünf Jahren. Weitere inhaltliche oder personelle Einzelheiten wollten die Verhandlungsspitzen nicht nennen. Sowohl Kurz als auch Strache werden am Samstag erst mit ihren Gremien über das Programm sprechen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen lädt die Parteichefs am Samstag ebenso zu einem Gespräch in die Wiener Hofburg ein, teilte die Präsidentschaftskanzlei am Freitagabend mit.