Das Vertrauen in den Diesel ist stark gesunken, die Verunsicherung gestiegen. Aktuelle Verkaufszahlen belegen dies. Der Anfang vom Ende für den Diesel? "Meiner Meinung nach hat der Diesel noch eine lange, erfolgreiche Zukunft vor sich", sagt der Motorenexperte Thomas Koch. Der Kraftstoffverbrauch sei niedriger als beim Benziner – und damit auch der Ausstoß des Klimagases CO2. "Der Ausstoß an Feinpartikeln ist durch den Filter irrelevant. Und das NOx-Thema ist nach einem halben Jahrhundert Technologieentwicklung gelöst", so Koch. Die Frage sei jetzt nur, wie ältere Dieselfahrzeuge von der Straße kommen. Das klappe eben nicht von heute auf morgen, ohne den Bürger zu belasten. Unterm Strich aber gehe es da um Fahrzeuge, die nach einer unbefriedigenden EU-Norm gesetzeskonform zugelassen worden seien. "Und wegen dieser Fehler in der Vergangenheit darf die EU-Kommission jetzt ihren Mitgliedern und damit den Verbrauchern keinen Strick drehen. Ich plädiere deshalb dafür, dass die EU in Zeiten kontinuierlich besser werdender Luftqualität den Städten nochmals ein Zeitfenster von maximal fünf Jahren zubilligt, um die Luftreinhalteverordnung zu erfüllen. Dies würde erreicht werden und erscheint vertretbar."