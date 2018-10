Freie Fahrt für Pflege, Unterbringung von Asylsuchenden, Windkraft, Diesel

Mehr Hilfs- und Beratungsangebote für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen. Bessere Attraktivität von Pflegeberufen durch Abbau von Bürokratie, mehr Personal und besserer Bezahlung. GroKo hält bei Unterbringung von Asylsuchenden am "Gießener Modell" fest: Zentrale Unterbringungen sollen möglich bleiben und schnellere Verfahren ermöglichen. In Sachen Windkraft halten die Parteien an den Vereinbarungen des Energiegipfels fest: Zwei Prozent der Landesfläche für den Ausbau der Windenergie. Windkraft im Wald bleibt möglich, SPD sieht tragfähigen Ausbau auch bei Beschränkung auf Wirtschaftswälder. GroKo gegen Dieselfahrverbote, für Hardware-Nachrüstungen auf Kosten der Konzerne.



Baustellen: Verkehr, Haushaltskonsolidierung, Förderschulen

Landesanteile am Flughafen Kassel-Calden wollen beide behalten. SPD aber für Ausweitung des Nachtflugverbots am Frankfurter Flughafen, CDU dagegen. CDU will, dass Kommunen über Straßenbaubeiträge von Grundstücksbesitzenden entscheiden, SPD will Abschaffung und Kompensation für die Kommunen aus Landesmitteln. Haushaltsüberschüsse: CDU sieht Priorität beim Schuldenabbau, die SPD bei Investitionen in Wohnungsbau, Bildung und Mobilität. CDU hält an Förderschulen fest und will Wahlfreiheit zwischen Förder- und Regelschulen. Masterplan Inklusion der SPD: Erhalt von Schwerpunktschulen, mögliche Weiterentwicklung von Förderschulen zu inklusiven Schulen, unterstützte Fusion von Regel- und Förderschulen.



Unfallgefahr: Landesmindestlohn, Krankenhäuser, Schule und Bildung

CDU gegen Landesmindestlohn, SPD für Rückkehr Hessens in Tarifgemeinschaft deutscher Länder. Auftragsvergabe laut SPD nur an Unternehmen, die Tariflöhne zahlen, Partei will Ausbildungsplatzabgabe für Betriebe, die nicht ausbilden. Krankenhäuser: CDU sieht Privatisierung des Universitätsklinikums Gießen und Marburg als Erfolg. SPD schließt Rückkauf nicht aus, ist gegen weitere Privatisierungen. SPD will Lehrkräfte an Grundschulen auf Niveau der anderen Schulformen entlohnen, will Ausbau von verpflichtenden Ganztagsangeboten und Rechtsanspruch auf Ganztag. CDU gegen "Ganztagszwang" und für Stärkung des Regional- und Heimatbezugs im Unterricht, offen gegenüber Heimatkunde.

