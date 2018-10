Die Große Koalition strebt ein Paket von Gegenmaßnahmen an. Quelle: Patrick Pleul/ZB/dpa

Nach jahrelangen Diskussionen über zu schmutzige Luft in deutschen Städten sollen Einwohner und Millionen Diesel-Besitzer Klarheit über neue Gegenmaßnahmen bekommen. Die Spitzen von Union und SPD wollen heute eine Einigung auf ein Paket erreichen, das Diesel-Fahrverbote in weiteren Städten abwenden soll.



Bei einem Treffen geht es um Prämien von Tausenden Euro, wenn Besitzer ihre älteren Diesel durch sauberere Wagen ersetzen. Außerdem geht es um mögliche Umbauten an Motoren älterer Diesel.