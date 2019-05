Nicht mehr so spektakulär. Nicht mehr so selten, nicht mehr bis in den frühen Morgen und so dramatisch. Union und SPD hatten verabredet, sich häufiger zu treffen, damit sich in der Koalition nicht so viel aufstaut und sie nicht wie in ihren ersten Monaten ständig am Rand des Abgrunds steht. Und so soll es auch heute Abend wieder sein. Die Parteichefs, die Fraktionsvorsitzenden, Kanzlerin und Vize-Kanzler, alle treffen sich zum kleinen Abendessen plus Tagesordnung. Die scheint relativ gut verdaulich. Die großen Brocken nämlich kommen heute gar nicht aufs Tablett.