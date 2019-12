"Es gibt aber Entwicklungen und Herausforderungen für unser Land, die Gespräche in der Koalition notwendig machen", so Esken. Ihr Co-Chef Walter-Borjans betonte, die SPD müsse an die Zukunft denken: "Das innerhalb einer Koalition Machbare darf nicht das Ziel sein." Die SPD müsse in Sachen Klimaschutz und besonders in Sachen sozialer Absicherung weitergehende Ziele haben.