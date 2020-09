Reifenproduktion beim Autozulieferer Continental. Archivbild

Die Spitze der Großen Koalition will den Einsatz von Kurzarbeitergeld in Industriebranchen mit schweren Strukturproblemen erleichtern. Unter anderem soll die Bundesregierung es dann auf 24 Monate verlängern können, wenn während der Kurzarbeit eine berufliche Weiterbildung erfolgt, heißt es in einem Papier, das vom Koalitionsausschuss veröffentlicht wurde.



"Wir wollen Wandel nicht nur erleiden, wir wollen ihn auch politisch mit begleiten und gestalten", sagte CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer.