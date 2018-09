Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat für kommenden Montag eine Entscheidung der Regierung über den Kurs in der Dieselkrise angekündigt. Sie sagte, bei einem Koalitionsausschuss von CDU, CSU und SPD gehe es auch um die Frage, wie es "angesichts von Fahrverboten mit den Dieselautos" weitergehe.



Merkel verwies auf ein Spitzentreffen mit den Autobossen am Sonntag. "Wir haben über das Thema der Nachrüstungen gesprochen, und wir werden am nächsten Montag die Entscheidung finalisieren", so Merkel.