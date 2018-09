Auch SPD-Chefin Andrea Nahles kommt in der ARD zu dieser Einschätzung. Im Koalitionsausschuss habe es "ernste Gespräche" gegeben, "aber kein Ergebnis". Nahles verwies darauf, dass der Konflikt in der Union schon seit längerer Zeit schwele. Sie kündigte an, die SPD-Gremien am kommenden Montag zusammenzurufen und auszuwerten, was es dann an Ergebnissen gebe. "Es ist unbefriedigend, dass wir auch in dieser Woche eine Hängepartie haben und nicht wissen, wie die Woche zu Ende geht", sagte Nahles.