Zuvor hatte sich beim Konflikt zwischen Union und SPD um einen CO2-Preis ein Kompromiss angedeutet. Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) sagte im SWR2-"Tagesgespräch", sie klebe nicht am von ihr bisher beworbenen Modell eines CO2-Preises über eine Erhöhung der Energiesteuern für Sprit, Heizöl und Erdgas. Die Union will stattdessen einen Handel mit Verschmutzungszertifikaten, an dem sich etwa Mineralölfirmen beteiligen müssen.