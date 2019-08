Zwei Wochen vor den für CDU und SPD schwierigen Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg haben in Berlin die Spitzen der schwarz-roten Koalition ihren politischen Fahrplan besprochen. Teilnehmer beschrieben die Stimmung nach dem Treffen am Vormittag als "freundlich" und "konstruktiv" - allerdings sei es auch nicht um kontroverse Detailfragen gegangen.



Am Nachmittag wollten sich dann im Kanzleramt die Koalitionsspitzen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) über konkrete Fragen verständigen.