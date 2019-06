Kurz vor dem Treffen am Sonntagabend forderte Sozialminister Hubertus Heil (SPD) die Union zu Verhandlungen über die geplante Grundrente auf. Ab Montag könnte man mit den Verhandlungen loslegen, und in diesem Sommer zu einer Lösung kommen, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Zugleich pochte er auf eine Grundrente, bei der es - anders als im Koalitionsvertrag vereinbart - keine Bedürftigkeitsprüfung gibt. Das lehnt die Union bisher kategorisch ab.



Die Koalitionsfraktionen von Union und SPD kündigten vergangene Woche an, rasch den Ausbau des Mobilfunknetzes vorantreiben zu wollen. Dazu solle eine neue Infrastrukturgesellschaft des Bundes für den Bau von Mobilfunkmasten in unversorgten Regionen eingerichtet werden. Der Bund soll mit der neuen Gesellschaft dort eingreifen, wo der privatwirtschaftliche Ausbau nicht funktioniere. Gleichzeitig wolle man den Sprung zum nächsten Mobilfunkstandard 5G schaffen. Diese Vorhaben werden den Angaben zufolge in Teilen bereits im kommenden Jahr haushaltswirksam.