Das Werbeverbot bleibt dem Entwurf zufolge bestehen, der Paragraf 219a wird aber weitreichend ergänzt. "Wir stellen sicher, dass betroffene Frauen in einer persönlichen Notsituation an die Informationen gelangen, die sie benötigen", sagte Justizministerin Katarina Barley (SPD) der dpa. Die neue Vorschrift sorge zudem für Rechtssicherheit für die Ärzte, betonte Familienministerin Franziska Giffey (SPD). "In Zukunft wird jede Ärztin und jeder Arzt in Deutschland über die Tatsache informieren dürfen, dass er oder sie Schwangerschaftsabbrüche durchführt." Jede Frau werde Informationen finden, wo in ihrer Nähe mit welchen Methoden ein Schwangerschaftsabbruch durchgeführt werden könne. "Darüber hinaus wird es weiterhin die stets erforderliche Schwangerschaftskonfliktberatung in einer anerkannten Beratungsstelle geben", heißt es in dem Entwurf.