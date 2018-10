Horst Seehofer während einer Sitzung des Bundestages. Archivbild Quelle: Ralf Hirschberger/dpa

CSU-Chef Horst Seehofer schließt eine Koalition der Union mit der AfD kategorisch aus. "Herr Gauland kann sagen, was er will: Es gibt keine Koalition zwischen Union und AfD", sagte der Bundesinnenminister der "Welt am Sonntag".



Der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion in Sachsen, Christian Hartmann, hatte zuvor eine Koalition mit der AfD nicht ausschließen wollen. Anschließend sagte auch der AfD-Vorsitzende Alexander Gauland, er könne sich eine Koalition mit der CDU vorstellen.