Kritiker wie die AfD sehen in dem Pakt ein "verstecktes Umsiedlungsprogramm für Wirtschafts- und Armutsflüchtlinge" in die westlichen Sozialstaaten. Er lade diese Menschen ein, sich auf den Weg in die reichen Länder zu machen. Sie bemängeln, dass die negativen Aspekte von Migration wie die kulturelle und materielle Belastung der Aufnahmeländer im Vertragstext kaum auftauchten. Stattdessen erhielten allein die Migranten Rechte zugesprochen, die sie dank großzügiger juristischer Mittel auch einklagen könnten.



Es wird befürchtet, dass allmählich auf dem Wege solcher gerichtlicher Entscheidungen oder per Umsetzung durch die EU vorbei an den nationalen Parlamenten ein "Völkergewohnheitsrecht" entsteht, das die Souveränität der einzelnen Staaten aushebelt und ungebremste Einwanderung ermöglicht. Den verpflichtenden "Kampf gegen Diskriminierung" deuten die Pakt-Gegner als Vorwand, um jede Migrationskritik per Strafverfolgung zum Schweigen zu bringen. Die Verschwörungstheoretiker unter ihnen vermuten hinter dem Abkommen gar den Plan einer demokratisch nicht legitimierten "Weltregierung" zur demografischen Neuordnung des Planeten.