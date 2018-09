"Wir sind in einer Endabstimmungsphase, was diesen Punkt betrifft. Es gibt den Willen, dass man da heute auch tatsächlich zu einer Einigung kommt", sagte die stellvertretende SPD-Vorsitzende im Deutschlandfunk. Sie räumte ein, dass es am Sonntag bei den Verhandlungen in der Arbeitsgruppe Migration Schwierigkeiten gegeben habe. Aber: "Natürlich haben wir auch intensiv in der Spitzengruppe darüber gesprochen."