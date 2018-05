Die Sondierungsgespräche in Berlin bleiben schwierig Quelle: Michael Kappeler/dpa

Union, FDP und Grüne haben das große Streitthema Flucht und Migration für diesen Donnerstag von der Tagesordnung genommen. Über das zweite Reizthema Klimaschutz solle in der Sondierungsrunde auch nur kurz gesprochen werden, hieß es aus Verhandlungskreisen.



Die Debatten zu Migration und Klimaschutz waren bereits am vergangenen Donnerstag ohne Ergebnis abgebrochen worden. Knackpunkte sind bislang vor allem der Kohleausstieg beim Klimaschutz und der Familiennachzug in der Asylpolitik.