Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Grünen-Chef Werner Kogler (rechts). Archivbild

In Österreich stehen die Koalitionsverhandlungen zwischen der konservativen ÖVP von Ex-Kanzler Sebastian Kurz und den Grünen offenbar kurz vor dem Abschluss. Die Grünen luden laut der österreichischen Nachrichtenagentur APA zu einem Bundeskongress ein, der einen etwaigen Koalitionsvertrag absegnen muss.



Der Bundeskongress soll demnach am Samstag kommender Woche in Salzburg tagen. Die Einladung zum Bundeskongress muss laut Satzung der Grünen spätestens eine Woche vor der Sitzung erfolgen.